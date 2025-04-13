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Число раненых в Сумах резко возросло до 83: новые кадры с места удара

Сумы, Воскресенье 13 апреля 2025 12:39
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Число раненых в Сумах резко возросло до 83: новые кадры с места удара Фото: в Сумах уже 83 раненых после ракетного удара по городу 13 апреля (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумах продолжает расти количество пострадавших после ракетного удара 13 апреля. Число раненых резко увеличилось до 83.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Украины Игоря Клименко.

"21 человек погиб. 83 человека ранены, среди которых 7 детей. Всем оказывается медицинская помощь", - рассказал он.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Атака РФ по Сумам

Утром 13 апреля российские войска нанесли два удара по городу Сумы. Окупанты ударили по городу ракетами, которые попали в центр города.

Почти сразу стало известно о большом количестве погибших. Также известно о сильных разрушениях. В частности, в эпицентр удара попало и помещение регионального Центра защиты прав человека.

Сначала сообщалось о 21 погибшем и 20 пострадавших. Позже число раненых продолжило расти - сначала до 34, позже - до 83. Перед этим сообщалось о пяти раненых детях в результате удара РФ.

Подробнее об ударе по Сумам 13 апреля - читайте в материале РБК-Украина.

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