Число загиблих в теракті на турецько-сирійському кордоні збільшилась

В результаті теракту в прикордонному з Туреччиною місті Таль-Абьяд на північному сході Сирії загинули 13 людей, ще кілька десятків отримали поранення. Про це повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що серед загиблих є діти. Вибух стався на ринку в центральній частині міста. Бомба знаходилася в припаркованій машині. Поранені були доставлені в лікарні району Акчакале турецькій провінції Шанлиурфа.

У Міністерстві національної оборони Туреччини провину за теракт поклали на бойовиків курдської угруповання YPG. За інформацією відомства, поранено 20 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Сирії в місті Телль-Аб'яд стався вибух на ринку, в результаті чого загинули десять людей, в тому числі і діти, а також ще кілька людей отримали поранення. Г ород знаходиться під контролем турецької армії і бійців так званої "Сирійської вільної армії". Повідомлялося, що біля ринку вибухнув припаркований автомобіль. Жертвами вибуху стали мирні жителі.

В ході масштабного збройного зіткнення на півночі Сирії з армією Туреччини загинули шестеро сирійських солдатів. Це перший масштабний бій між урядовою армією Сирії та турецькими військовими після того як Туреччина почала вторгнення в північно-східну Сирію три тижні тому.