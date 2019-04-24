Число загиблих в терактах на Шрі-Ланці наблизилося до 360

Число загиблих в результаті терактів на Шрі-Ланці 21 квітня досягло 359 осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Повідомляється, що в результаті терористичних атак на церкви і готелі в католицькю великодню неділю загинули не менше 359 осіб. Інші подробиці, пов'язані з розслідуванням терактів поки не повідомляються.

Нагадаємо, напередодні бойовики "Ісламської держави" взяли відповідальність за теракти на Шрі-Ланці. У той же час, за даними слідства, організаторами були два брати-ісламіста.

Крім того, передбачається, що теракти на Шрі-Ланці стали помстою ісламістів за розстріли в Новій Зеландії в середині березня.

Серія вибухів прогриміла вранці 21 квітня. Перший з них стався в церкві святого Антонія у Коломбо, другий - у церкві святого Себастьяна в Негомбо (30 км на північ від Коломбо), третій - у церкві в місті Баттікалоа на сході острова. Приблизно в цей же час вибухи прогриміли в готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби.