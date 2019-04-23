Число загиблих в терактах на Шрі-Ланці перевищило 300

Число загиблих у терактах на Шрі-Ланці 21 квітня 2019 року досягло 310 осіб. Про це повідомило місцеве Міністерство охорони здоров'я, передає видання News First.

Повідомляється, що на 23 квітня число загиблих в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці досягло 310 осіб. Також повідомляється про не менш 480 поранених. У міністерстві уточнюють, що досі не вдається встановити особистості більше 40 загиблих.

Нагадаємо, напередодні після серії терактів на Шрі-Ланці місцеві правоохоронці виявили 87 детонаторів на автобусній станції. У зв'язку з активізацією терористів у країні вводять режим надзвичайного стану. В його рамках поліція і спецслужби отримають додаткові повноваження.

Вибухи на Шрі-Ланці прогриміли вранці 21 квітня. Перший вибух стався в церкві святого Антонія у Коломбо, другий - у церкві святого Себастьяна у Негомбо, в 30 км на північ від Коломбо, третій - у церкві в місті Баттікалоа на сході острова. Приблизно у цей же час вибухи прогриміли в готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі столичного зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби.

За даними влади Шрі-Ланки, до серії терактів причетні терористи екстремістського угрупування Nations Thawahid Jaman (NTJ). У той же час відповідальність за теракти ніхто не взяв.