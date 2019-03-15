Кількість загиблих при теракті в Новій Зеландії наближається до 50

Затримані четверо підозрюваних

Число погибших при теракте в Новой Зеландии достигло 49 человек, пострадали около 48 человек. Об этом сообщает BBC.

по данным полиции, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой.

Отметим, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что один из подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях в Новой Зеландии является гражданином Австралии. Также РБК-Украина опубликовало видео задержания одного из стрелков.

Ранее сообщалось, что стрельбу в одной из мечетей устроил мужчина в шлеме и очках с автоматической винтовкой. После нападения власти просят жителей Крайстчерча оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах. Все школы и государственные учреждения города закрыты, также отменен прием в больнице.