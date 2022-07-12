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Кількість загиблих через ракетний удар по Часовому Яру знову зросла

Фото: кількість загиблих через ракетний удар по Часовому Яру знову зросла (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по п'ятиповерховому житловому будинку у Часовому Яру Донецьої області збільшилася до 43.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Донецькій області.

"Станом на 18:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років)", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, працівники ДСНС врятовали з-під завалів 9 осіб. Спеціалісти провели розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

Від ДСНС залучено 57 людей і 8 одиниць техніки, два автокрана, два навантажувача та автогрейдер від місцевих органів влади. На місці чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося раніше, ввечері 9 липня росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр. В результаті удару повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

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Донецька область