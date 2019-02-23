Кількість загиблих через отруєння в Індії зросло до 89

Більшість із жертв - працівники чайних плантацій, серед померлих чимало жінок

В Индии после отравления соморобним алкоголем погибли по меньшей мере 89 человек, еще 150 до сих пор находятся в больницах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW со ссылкой на официальные лица штата Ассам, где имело место отравление.

Сообщается, что большинство жертв - работники чайных плантаций, среди умерших немало женщин. Расследование показало, что ядовитый напиток содержал метанол, который в большом количестве является смертельно опасным для человека. Более десяти человек, которых подозревают в причастности к изготовлению и сбыту некачественного алкоголя, задержаны.

Ранее сообщалось о 39 погибших из-за отравления в Индии. Случаи отравления некачественным алкоголем в Индии не являются редкими. Поскольку многие жители не могут себе позволить лицензированные напитки, они часто покупают нелегальное спиртное, куда добавляют химикаты.

Также напомним, что в испанском городе Валенсия 28 человек отравились после ужина в ресторане, который удостоен звезды Мишлена.