Кількість загиблих від коронавірусу знову зросла

Кілкість загиблих від коронавірусу нового типу в китайській провінції Хубей вже досягла 871, передає Reuters.

Як повідомляє комітет охорони здоров'я, кількість заражень в провінції вже становить 29631 людина. На сьогодні 1795 пацієнтів виписані з лікарень.

Кількість нових випадків зараження в провінції складає 2618 осіб, з яких 1921 в епіцентрі поширення коронавіруса - місті Ухань, епіцентрі поширення коронавіруса.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 лютого, від коронавірусу в Китаї померли майже 90 осіб. На той момент були підтверджені 37 575 випадків зараження коронавірусом, з них 813 закінчилися смертю.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я України 9 лютого, громадянин України виявився одним з тих що заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess в Японії. Українець знятий з круїзного лайнера і доставлений в японську лікарню, де не менше 14 днів перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним наглядом.

Відомо про 25 українців, які перебувають на борту лайнера Diamond Princess.