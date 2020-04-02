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Кількість загиблих від коронавірусу перевищила 50 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 20:39
Кількість загиблих від коронавірусу перевищила 50 тисяч осіб
Ілюстративне фото (flickr)

Кількість заражених до кінця дня досягне 1 мільйона людей

Кількість смертельних випадків від коронавірусу у четвер, 2 квітня перевищила 50 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення COVID-19 Ради Національної безпеки і оборони.

За станом на 20:00 кількість смертей від коронавірусу в світі досягла 50 тис. 220 осіб.

Найбільша смертність від вірусу, як і раніше, в Італії. Сьогодні там зафіксували 760 нових летальних випадків. Загальна кількість смертей в країні зросла до 14 тис. осіб.

На другому місці Іспанія - від вірусу там померли трохи більше 10 тис. іспанців. При цьому кількість заражених перевищила 110 тис. осіб.

Сполучені Штати Америки вийшли на третє місце за кількістю смертей від COVID-19. На даний момент відомо про 5,3 тис. жертв вірусу. Всього в країні заразилося понад 226 тис. американців.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що за останній тиждень кількість смертельних випадків від коронавірусу збільшилася більше ніж удвічі.

Також у ВООЗ розповіли, що понад 95% летальних випадків у Європі - це люди у віці від 60 років.

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