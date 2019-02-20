Кількість загиблих у ДТП в Полтавській області зросла

В результаті аварії загинуло п'ять осіб

Число погибших в ДТП в Полтавской области 19 февраля на трассе Киев-Харьков возросло до 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вчера в 17:45 на трассе Киев-Харьков вблизи села Пышное Лубенского района водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии, по последним данным, погибли 5 человек, из них двое умерли в больнице. Еще один пострадавший госпитализирован.

Напомним, вчера сообщалось, что на трассе Киев-Харьков произошло ДТП с жертвами. Водитель микроавтобуса "Volkswagen" не справился с управлением и наехал на металлический отбойник, в результате чего машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась. В микроавтобусе находились 6 человек, трое из них погибли на месте.

По факту ДТП открыто дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Отметим, в Киеве сегодня ограничат движение транспорта на Северном мосту.