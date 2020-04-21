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Кількість нових випадків коронавірусу в Іспанії продовжує знижуватися

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 15:09
Кількість нових випадків коронавірусу в Іспанії продовжує знижуватися
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Найбільша кількість захворювань нараховується в Мадриді та Каталонії

В Іспанії кількість нових заражень коронавірусом продовжує знижуватися. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, за останню добу в Іспанії лабораторно підтверджено 3968 нових випадків інфікування коронавірусом, а на передодні було зафіксовано - 4266. Однак, за останні 24 години померли 430 хворих, що є вищим показником ніж у попередній день - 399 людей.

Як зазначається, найбільша кількість захворювань нараховується в Мадриді та Каталонії, де коронавірусом заразились понад 58 тис. та 43 тис. відповідно.

Загалом в Іспанії зареєстровано 204 178 випадків інфікування коронавірусом, з яких 21 282 пацієнтів померли та 82 514 осіб одужали.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що має намір послабити карантинні обмеження для дітей наприкінці квітня. Однак, карантин в Іспанії може протриматися до 9 травня.

Крім того, раніше повідомлялося, що Іспанія зняла частину карантинних обмежень для підприємств. Починаючи з 13 квітня в Іспанії відновили роботу деякі підприємства, що не належать до критичної інфраструктури.

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