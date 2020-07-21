Кількість нових випадків коронавірусу в Україні трохи зросла

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні вже 60 тисяч заражених

Станом на 21 липня в Україні заразились коронавірусом ще 673 людини. Найбільше нових випадків виявили в Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Одеській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії заразились вже 60 166 людей, з них більше половини вже одужали. Всього 32 199 одужавших, а за минулу добу 760.

Втім, за минулу добу померли 20 людей від коронавірусу, загалом кількість смертельних випадків становить 1 518.

Зазначимо, що сьогодні на 22 випадків більше, ніж за статистику, яку опублікували вчора. Вже другий день в Україні фіксують менше 700 нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні кількісний поріг тих, хто одужав від коронавірусу, перевищив 50 відсотків.

Відзначимо, карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу.

Раніше в ВООЗ назвали 4 сценарії розвитку пандемії коронавірусу в світі на даний момент.