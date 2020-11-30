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Число нових випадків COVID-19 в світі знизилося вперше за осінь, - ВООЗ

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала минулого тижня зниження кількості нових випадків COVID-19 в Європі. Це призвело до першого з початку вересня глобального зниження числа заражень коронавірусом.

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Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус під час брифінгу.

"Минулого тижня кількість нових виявлених випадків по всьому світу вперше з вересня скоротилася, що пов'язано зі скороченням числа випадків в Європі завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, введених в останні тижні", - сказав він.

При цьому глава ВООЗ закликав у зв'язку з новорічними святами проявити відповідальність і вжити всіх заходів, щоб не допустити нового спалаху захворювання.

Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, ВООЗ зафіксувала рекордне число нових випадків зараження COVID-19 у світі. За добу вірус виявили у більше ніж 747 тисяч людей.

Крім того, що для того, щоб зупинити пандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети.

Зазначимо, що в Україні за 29 листопада вперше за останні два тижні зафіксували менше 10 тисяч нових випадків коронавірусу.

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