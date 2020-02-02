Число інфікованих коронавірусом перевищило 14,5 тисяч

Станом на ранок 2 лютого у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-nCoV), у тому числі 305 смертельних випадків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що підтверджено 155 випадків зараження за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по одному в Іспанії, Фінляндії і Швеції).

У відомстві зазначили, що в Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Крім того, сьогодні оперативний штаб МОЗ проведе чергове засідання з обговорення проекту Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, викликаних новим коронавірусом.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Спалах раніше невідомого типу коронавірусу стався наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.