Число госпіталізованих через отруєння у таборі у Донецькій області зросло

Наразі через отруєння у дитячому таборі у Донецькій області у лікарні перебуває 94 особи

Число госпіталізованих внаслідок масового отруєння у дитячому таборі "Яструбок" у Донецькій області зросло до 94 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби.

Як зазначається, наразі всі хворі лікуються у стаціонарі.

"На 10:00 19.07.2018 захворіло та госпіталізовано до лікувальних закладів Донецької області 94 особи, із них 79 дітей та 15 дорослих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що табір "Яструбок", у якому отруїлися діти, закрили. Крім того, за фактом отруєння дітей відкрито кримінальне провадження.

Зазначимо, станом на 18 липня у лікарні знаходилася 91 особа.

Крім того, вчора в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, анонсувала, що сьогодні буде названа причина отруєння. Крім того, за її словами, можливою причиною міг стати сальмонельоз.