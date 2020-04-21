Кількість голодуючих у світі може подвоїтися через пандемію коронавірусу, - ООН

Кількість людей, що зіткнулися з гострою нестачею їжі внаслідок економічних наслідків пандемії коронавірусу, у 2020 році може збільшитися удвічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що в результаті втрати доходів від туризму, скорочення грошових переказів і поїздок, а також інших обмежень, які ввели країни для протидії поширенню коронавірусу, з сильним голодом у 2020 році можуть зіткнутися понад чверть мільярда жителів планети. На даний момент у цій категорії вже знаходиться 135 млн осіб.

У Всесвітній продовольчій програмі ООН класифікували нинішню ситуацію з голодом як "гостру кризу в області продовольства і засобів до існування". Це 3 категорія з 5, що означає "критичну відсутність доступу до продовольства і перевищення звичайного недоїдання". П'ята категорія означає масове голодування.

Чиновники ООН не дали географічну розбивку зростаючих потреб у їжі серед мешканців планети, але уточнили, що Африка, ймовірно, постраждає найбільше. Згідно з доповіддю ООН, більшість з тих, хто гостро потребує їжі, перебуває у зонах конфлікту, таких як Сирія, або в країнах, що сильно постраждали від наслідків зміни клімату.

Раніше в ООН заявили, що через економічний спад, викликаний коронавірусом, у 2020 році можуть померти сотні тисяч дітей в усьому світі. Серед причин, які можуть викликати смертність серед дітей, також згадувався обмежений доступ до їжі.

Нагадаємо, сьогодні Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про загальнодоступність вакцини від коронавірусу. Всі 193 країни проголосували за заклик не допустити спекуляцій на майбутньої вакцини.