Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу заразилися 25 тисяч осіб

В Україні за минулу добу, 5 ноября, зафіксовано 25 063 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (26 488 позитивних тестів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 5 057 осіб; летальних випадків - 793 (рекордне число за час епідемії); одужали - 11 817 осіб.
За останню добу в Україні здійснено 149 446 тестувань.
Як зазначається в повідомленні, 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
За весь час пандемії в Україні: