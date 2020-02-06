Кількість хворих коронавірусом перевищила 28 000

Кількість жертв коронавірусу зросла до 563, а тих, хто захворів, уже 28 018. Про це повідомляє AP.

Крім того, захворювання зафіксовано уже у 23 країнах, хоча епіцентр знаходиться в Китаї, в китайському місті Ухань.

"Китай повідомив, що кількість смертей від нового вірусу зросла на 73 й досягла показника 563 людини, а кількість підтверджених випадків зараження зросла на 3694 - до 28 018", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось про 549 жертв коронавірусу. Станом на 5 лютого кількість хворих на коронавірус 2019-nCov у Китаї становила 24 324 особи.

Додамо, виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що перевірених ефективних засобів лікування нового коронавірусу немає.

Як зазначалось, ВООЗ потребує майже 700 мільйонів доларів для боротьби з новим різновидом коронавірусу, який поширюється по світу після спалаху в Китаї.

Також РБК-Україна писало, що Британія досягла прориву в пошуку вакцини від нового виду коронавірусу. Британські вчені скоротили частину необхідного на створення вакцини часу з двох-трьох років до 14 днів.