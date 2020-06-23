Кількість активних хворих на коронавірус зросла на 386% порівняно із квітнем

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Також наразі наявні 25 539 ліжок для хворих

Станом на 23 червня кількість активних хворих на коронавірус становить 20 083 людей. Показник захворюваності - 48 на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

У МОЗ зазначають, що кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зросла на 386%.

За вчора найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Львівській області (240), Закарпатській (103), Рівненській (75), Чернівецькій (62), Волинській (42), Івано-Франківській області (35), Києві (61).

Як зазначається, наразі наявні 25 539 ліжок для хворих. Із цієї кількості - 4 115 ліжок зайняті.

Нагадаємо, станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків коронавірусу - кількість інфікованих знову збільшується.

Раніше повідомлялось, що в областях України рішення про посилення карантину буде приймати місцева влада.

Крім того, МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантину після спалаху COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна