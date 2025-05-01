Не трогайте это на улице: киевские власти предупредили о смертельной опасности

После вражеских атак на улицах могут оставаться взрывоопасные предметы. Украинцев предупреждают, что не стоит касаться незнакомых вещей, которые лежат на земле, ведь они могут представлять угрозу для жизни и здоровья.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо:

не приближаться,

не трогать,

сообщить экстренные службы:

- 101 - ГСЧС,

- 102 - Национальная полиция.

"Ваша внимательность может сохранить жизнь - как вашу, так и окружающих", - отмечают в КГГА.

Горожан и гостей столицы призывают быть ответственными и осторожными, особенно после обстрелов.