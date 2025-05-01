Не трогайте это на улице: киевские власти предупредили о смертельной опасности

После атак со стороны РФ в разных городах Украины могут оставаться неизвестные предметы. Они могут быть взрывоопасными.
Как уберечься от опасности, которую они могут нести, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
После вражеских атак на улицах могут оставаться взрывоопасные предметы. Украинцев предупреждают, что не стоит касаться незнакомых вещей, которые лежат на земле, ведь они могут представлять угрозу для жизни и здоровья.
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо:
"Ваша внимательность может сохранить жизнь - как вашу, так и окружающих", - отмечают в КГГА.
Горожан и гостей столицы призывают быть ответственными и осторожными, особенно после обстрелов.
Напомним, с начала 2025 года Россия начала использовать дроны "Шахед" со шрапнелью и усиленной боевой частью. Это наносит больше потерь среди гражданского населения Украины. Также россияне зимой начали запускать новые беспилотники, которые взрываются при прикосновении. В ГСЧС предупреждают: дроны нацелены на мирных жителей и представляют серьезную угрозу.
В Украине на территориях, где могут быть взрывоопасные предметы, устанавливают предупредительные знаки, чтобы обезопасить людей от случайного попадания в опасные зоны. Такие знаки обычно имеют красный фон с белыми надписями или символами и размещаются возле дорог, троп и входов на потенциально опасные участки. Увидев подобный знак, не стоит приближаться.
Также важно объяснять детям, что взрывчатка может маскироваться под привычные вещи - игрушки, телефоны или бытовые предметы. Научить детей распознавать опасность поможет сайт "Суперкоманда против мин", где правила безопасного поведения представлены в виде комиксов, мультфильмов и игр.
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