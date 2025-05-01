Не трогайте это на улице: киевские власти предупредили о смертельной опасности

После атак со стороны РФ в разных городах Украины могут оставаться неизвестные предметы. Они могут быть взрывоопасными.

Как уберечься от опасности, которую они могут нести, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

После вражеских атак на улицах могут оставаться взрывоопасные предметы. Украинцев предупреждают, что не стоит касаться незнакомых вещей, которые лежат на земле, ведь они могут представлять угрозу для жизни и здоровья.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо:

не приближаться,

не трогать,

сообщить экстренные службы:

- 101 - ГСЧС,

- 102 - Национальная полиция.

"Ваша внимательность может сохранить жизнь - как вашу, так и окружающих", - отмечают в КГГА.

Горожан и гостей столицы призывают быть ответственными и осторожными, особенно после обстрелов.