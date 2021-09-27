Чиновників та освітян відсторонятимуть від роботи за відмову або ухилення від вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України планує включили чиновників та освітян до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови чи ухилення від вакцинації від COVID-19 їх відсторонятимуть від роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, відповідно до статті 12 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

"У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт", - йдеться в документі

У МОЗ нагадують, що Європейський суд з прав людини у квітні 2021 року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають: