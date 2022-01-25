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Чиновника підозрюють у захороненні токсичних важких металів під Києвом

Автор: Іванна Шовкун

Колишнього директора комунального підприємства у Київській області підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він причетний до поховання токсичних важких металів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Зазначають, що чиновник був директором одного з комунальних підприємств Вишгородського району з 2016 по 2019 роки. Тоді він ввозив виробничі відходи на територію звалища. Потім ці відходи захоронювалися в спеціально створених котлованах поза полігоном на приватних земельних ділянках.

Він отримував гроші за пропуск завантаженого відходами транспорту. А доручення про захоронення давав своїм підлеглим.

Встановлено, що він створив небезпеку для життя, здоров'я людей та навколишнього середовища на трьох ділянках. Там було поховано понад 100 металевих бочок. У них були небезпечні речовини, у тому числі нафтопродукти та важкі метали І класу токсичності. На місці в повітрі також зафіксували пари сірководню та аміаку.

Фото: колишній директор комунального підприємства підозрюється у похованні небезпечних речовин під Києвом (gp.gov.ua)

Через злочинну діяльність чиновника відбулося засмічення земель небезпечними відходами. Це також завдало шкоди державі. Колишньому директору вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, у селі Ховми Чернігівської області підприємець вирішив вирубати дерева на території місцевого цвинтаря. При цьому своїми діями він зашкодив 15 могилам.

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Прокуратура