Чиновника підозрюють у захороненні токсичних важких металів під Києвом

Зазначають, що чиновник був директором одного з комунальних підприємств Вишгородського району з 2016 по 2019 роки. Тоді він ввозив виробничі відходи на територію звалища. Потім ці відходи захоронювалися в спеціально створених котлованах поза полігоном на приватних земельних ділянках.

Він отримував гроші за пропуск завантаженого відходами транспорту. А доручення про захоронення давав своїм підлеглим.

Встановлено, що він створив небезпеку для життя, здоров'я людей та навколишнього середовища на трьох ділянках. Там було поховано понад 100 металевих бочок. У них були небезпечні речовини, у тому числі нафтопродукти та важкі метали І класу токсичності. На місці в повітрі також зафіксували пари сірководню та аміаку.

Фото: колишній директор комунального підприємства підозрюється у похованні небезпечних речовин під Києвом (gp.gov.ua)

Через злочинну діяльність чиновника відбулося засмічення земель небезпечними відходами. Це також завдало шкоди державі. Колишньому директору вже повідомлено про підозру.