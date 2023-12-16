Чиновник угрожал подорвать Сейм Польши. Ему выдвинули обвинения

Пресс-секретарь Варшавской региональной прокуратуры прокурор Шимон Банна, заявил, что интенсивные усилия по расследованию, предпринятые прокуратурой района Варшава-Мокотув в Варшаве, привели к задержанию полицией Яцека Ч.

"Многочисленные доказательные мероприятия, проведенные всего за десяток часов, в том числе экспертиза мобильного телефона, изъятого у Яцека Ч., доказывают, что именно он был автором этих постов". - сообщил прокурор.

По его словам, Яцека Ч. доставили в Варшавско-Мокотувскую окружную прокуратуру в Варшаве, где он выслушал два обвинения.

"Первое связано с ложным срабатыванием взрывной сигнализации в здании Сейма Республики Польша, а второе - с публичным восхвалением преступления путем размещения в одной из социальных сетей информации об инциденте 12 декабря этого года, когда один из членов Сейма Республики Польша погасил ханукию, зажженную в здании Сейма Польши в связи с еврейским праздником Посвящения". - сообщил прокурор.

Он добавил, что подозреваемый дал объяснения по делу.

"Для обеспечения производства по делу прокурор применил к нему полицейский надзор, а также обязательство явиться в указанное подразделение и запрет на общение со свидетелями", - подчеркнул он.

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.