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Чиновник Держдепу США помер від коронавірусу

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 21:49
Чиновник Держдепу США помер від коронавірусу
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Майк Помпео не уточнив, хто саме з працівників департаменту помер

Чиновник Державного департаменту Сполучених Штатів помер від коронавірусу. Про це повідомляє CNBC.

Державний секретар Держдепартаменту Майк Помпео не уточнив, хто саме з працівників департаменту помер, і де він міг заразитися вірусом.

"Щоранку я читаю зведення новин з усього світу... не стало одного зі співробітників Держдепу, нашого колеги, через цей вірус. Тепер близько 3 тис. американців померли, це трагедія. Я висловлюю співчуття усім родинам, кого це торкнулося", - заявив Помпео.

Нагадаємо, в Нью-Йорку більше тисячі поліцейських заразилися коронавірусом. При цьому троє померли від захворювання.

Крім того, у США зафіксували вже 163, 8 тис. випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Також померли понад 3 тис. пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус. Найбільшу частину смертельних випадків зафіксували в штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

Додамо, що станом на 31 березня у світі число заражених коронавірусом перевищило 800 тисяч осіб. Найбільше інфікованих в США - 164,6 тис. осіб. Число загиблих перевищило 40 тисяч.

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