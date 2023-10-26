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Чем опасен вирус гепатита А и каковы его симптомы: ответ Минздрава

Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Вирус гепатита А чаще всего передается через питьевую воду и загрязненные продукты питания. Также им быстро можно заразиться от другого человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина в эфире телемарафона.

Чем вирус опасен вирус гепатита А

"Он (вирус - ред.) довольно быстро передается от человека к человеку. Чаще всего он передается через питьевую воду или через загрязненные продукты. Поэтому чаще всего мы регистрируем вспышки именно водные или во время проведения каких-то массовых мероприятий, например фестивалей", - рассказал Кузин.

Поэтому, по его словам, рекомендуется пить бутылированную воду или, если используется обычная вода, то кипятить ее. Также любые продукты питания должны быть помыты и соблюдать температурный режим приготовления.

Какая симптоматика

Как отметил главный санитарный врач, обычно после инфицирования первый симптом с которым обращаются пациенты - это расстройства стула, пожелтение склер и повышение температуры. Но желтуха является основным из характерных симптомов.

Куда обращаться

При любых нарушениях, имеющих описанные симптомы, следует обращаться к своему семейному врачу, чтобы пройти дополнительное обследование.

Вспышка гепатита А в Виннице

На днях в одном из районов Винницы произошла вспышка гепатита А. По состоянию на вчера известно более 80 подтвержденных случаев.

В Минздраве сообщили, что в Винницкой области были госпитализированы 100 человек с подозрением на гепатит А.

"Среди госпитализированных диагноз гепатит А уже подтвержден у 81 пациента, из которых 15 детей. Еще 19 пациентов находятся в больнице с подозрением на инфицирование и ожидают подтверждения диагноза", - сообщили в министерстве.

Пока причины, с которыми можно связать случаи заболевания - посещение массовых мероприятий или употребление одинаковых продуктов, - не установлены. Однако, по данным министерства, известно, что все пациенты проживают в разных микрорайонах Винницы и населенных пунктах области.

 

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Гепатит АМинистерство здравоохранения Украины