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Чем опасен гепатит и как уберечься от болезни: объяснение НСЗУ

Фото: типы и профилактика гепатита (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Существует пять основных типов вирусов гепатита: А, В, С, D и Е. Все они приводят к заболеваниям печени, но между ними есть существенная разница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Пять основных типов вирусов гепатита: А, В, С, D и Е. Каждый из этих вирусов имеет свои особенности передачи и симптомы:

  • Наиболее распространены А, B и C.
  • Самыми опасными - В и С.

В частности, вирус гепатита A передается из-за недостаточной личной гигиены и употребления загрязненных продуктов, воды. Защититься от гепатита A поможет вакцинация, однако приобрести вакцину необходимо за свой счет.

Инфицирование гепатитами B и С происходит в результате контакта через поврежденную кожу или слизистые оболочки с инфицированными жидкостями организма (преимущественно кровь).

Профилактикой гепатита В является вакцинация. По Национальному календарю прививок дети получают три дозы вакцины в течение первых 6 месяцев жизни.

Вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена, однако вакцину можно приобрести самостоятельно.

В случае подозрения гепатита следует обращаться к семейному врачу для диагностики и определения дальнейшего маршрута.

 

Отметим, что в Украине есть утвержденный календарь прививок, предусматривающий не только вакцинацию детей, но и взрослых. Однако в этот график внесены в основном те болезни, которые опасны для детей.

РБК-Украина объясняла, от каких болезней с помощью вакцинации можно защититься взрослым.

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