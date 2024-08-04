Чем опасен гепатит и как уберечься от болезни: объяснение НСЗУ

Существует пять основных типов вирусов гепатита: А, В, С, D и Е. Все они приводят к заболеваниям печени, но между ними есть существенная разница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.
Пять основных типов вирусов гепатита: А, В, С, D и Е. Каждый из этих вирусов имеет свои особенности передачи и симптомы:
В частности, вирус гепатита A передается из-за недостаточной личной гигиены и употребления загрязненных продуктов, воды. Защититься от гепатита A поможет вакцинация, однако приобрести вакцину необходимо за свой счет.
Инфицирование гепатитами B и С происходит в результате контакта через поврежденную кожу или слизистые оболочки с инфицированными жидкостями организма (преимущественно кровь).
Профилактикой гепатита В является вакцинация. По Национальному календарю прививок дети получают три дозы вакцины в течение первых 6 месяцев жизни.
Вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена, однако вакцину можно приобрести самостоятельно.
В случае подозрения гепатита следует обращаться к семейному врачу для диагностики и определения дальнейшего маршрута.
Отметим, что в Украине есть утвержденный календарь прививок, предусматривающий не только вакцинацию детей, но и взрослых. Однако в этот график внесены в основном те болезни, которые опасны для детей.
РБК-Украина объясняла, от каких болезней с помощью вакцинации можно защититься взрослым.
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