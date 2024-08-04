Чем опасен гепатит и как уберечься от болезни: объяснение НСЗУ

Существует пять основных типов вирусов гепатита: А, В, С, D и Е. Все они приводят к заболеваниям печени, но между ними есть существенная разница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Пять основных типов вирусов гепатита: А, В, С, D и Е. Каждый из этих вирусов имеет свои особенности передачи и симптомы:

Наиболее распространены А, B и C.

Самыми опасными - В и С.

В частности, вирус гепатита A передается из-за недостаточной личной гигиены и употребления загрязненных продуктов, воды. Защититься от гепатита A поможет вакцинация, однако приобрести вакцину необходимо за свой счет.

Инфицирование гепатитами B и С происходит в результате контакта через поврежденную кожу или слизистые оболочки с инфицированными жидкостями организма (преимущественно кровь).

Профилактикой гепатита В является вакцинация. По Национальному календарю прививок дети получают три дозы вакцины в течение первых 6 месяцев жизни.

Вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена, однако вакцину можно приобрести самостоятельно.

В случае подозрения гепатита следует обращаться к семейному врачу для диагностики и определения дальнейшего маршрута.