RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чилі дозволили використовувати вакцину CoronaVac для дітей від 6 років

Автор: Анна Полисученко

У Чилі дозволили використовувати вакцину CoronaVac для дітей від 6 років. Вакцину від COVID-19, вироблену китайською компанією Sinovac Biotech Ltd (SVA.O), схвалив чилійський регулятор охорони здоров'я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Країна Південної Америки вже схвалила використання вакцини Pfizer Inc/BioNTech для дітей старше 12 років, причому 654 053 людини отримали хоча б одну дозу з травня.

CoronaVac від компанії Sinovac стала основою кампанії вакцинації в Чилі, в результаті якої понад 13 млн з 19 млн жителів країни були повністю щеплені, а всього зроблено 19,490 млн доз CoronaVac.

"Це чудова новина для дітей шкільного віку та тих, хто не був включений до попередніх планів вакцинації", - сказав міністр охорони здоров'я Енріке Паріс.

П'ятеро експертів експертної комісії, скликаної Інститутом громадського здоров'я (ISP), проголосували за застосування вакцинації дітям старше 6 років.

Протягом останніх тижнів в Чилі спостерігається помітне падіння інфекцій, в понеділок було зареєстровано лише 435 нових випадків. Всього зафіксовано 1,6 мільйона підтверджених випадків COVID-19 і 37 108 смертей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧилиВакцина CoronaVac