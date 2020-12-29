В Чилі виявили перший випадок зараження мутованим коронавірусом

В Чилі виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу. Зараження новим штамом COVID-19 відбулося у Великобританії.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Чилі Паула Даса, передає прес-служба відомства.

"Аналіз відповідає штаму, виявленому у Великобританії. Були вжиті всі запобіжні заходи, і чоловік вже був госпіталізований", - заявила вона.

Першим пацієнтом з коронавірусом, що мутував, виявилася чилійка, яка повернулася в країну після відвідин Лондона. Вона близько тижні гостювала у родичів.

Тест на коронавірус їй зробили в аеропорту Сантьяго, після цього вона вирушила в місто Темуко. Тепер МОЗ намагається зв'язатися з усіма пасажирами рейсу, яким летіла жінка.

Пізніше уряд Чилі прийняли рішення про запровадження 10-денного карантину для всіх, хто в'їжджає в країну. Такі заходи набувають чинності з 31 грудня.

Нагадаємо, 24 грудня у Мексиці та Чилі почалася вакцинація населення від коронавірусу. Першими дози препарату Pfizer отримують медики, які працюють з хворими COVID-19.

Крім того, новий вид коронавірусу, виявлено також у Нідерландах, ПАР, Данії та Австралії. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни посилити контроль.