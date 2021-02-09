ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чилі з медцентру вкрали вакцину від коронавірусу

Новость на русском → Куріко, Вівторок 09 лютого 2021 16:24
У Чилі з медцентру вкрали вакцину від коронавірусу Фото: лікарня (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Напередодні ввечері з медичного центру в місті Куріко (Чилі) викрали 40 вакцин проти коронавірусу. За даним фактом прокуратура країни вже почала вести розслідування.

Про це повідомляє BioBIoChile.

Як повідомляється, мова йде про 40 вакцинах китайського виробництва Sinovac. В даний час в Чилі йде масова вакцинація від COVID-19 і препарат призначався для осіб похилого віку та медиків.

Зазначається, що одночасно з розслідуванням прокуратури розпочато адміністративне і внутрішнє розслідування на рівні місцевої влади.

Нагадаємо, раніше в Польщі стався перший випадок крадіжки вакцини від COVID з медичного закладу. В ніч на 27 січня вкрали маленьку партію для вакцинації 18 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Португалії можуть ввести кримінальну відповідальність за позачергову вакцинацію проти коронавірусу. Така законодавча ініціатива пов'язана з низкою скандалів у країні про порушення черги на щеплення - від родичів персоналу установ до мерів міст.

Крім того, влада Австрії вивчає можливі випадки, коли замість мешканців будинків престарілих від коронавірусу могли вакцинувати місцевих політиків і їх сім'ї. В одній з місцевих прокуратур заявили, що розслідують як мінімум один такий випадок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Чили
NEWS
У Києві через снігопад задіяли БТР
У Києві через снігопад задіяли БТР
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною