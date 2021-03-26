У Чикаго серед вулиці сталася перестрілка, є вбитий і поранені

На півдні Чикаго (штат Іллінойс, США) в ніч на п'ятницю сталася стрілянина. В результаті одна людина була убита і щонайменше семеро отримали поранення.

Як повідомляється, інцидент стався відразу після півночі в одному з районів Чикаго - Эшберне. Тоді мінімум двоє чоловіків відкрили вогонь у натовпі на 79 вулиці.

За даними правоохоронних органів, 26-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в голову, він помер на місці. Як уточнює газета, всі постраждалі госпіталізовані, двоє з них перебувають у важкому стані.