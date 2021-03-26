У Чикаго серед вулиці сталася перестрілка, є вбитий і поранені
На півдні Чикаго (штат Іллінойс, США) в ніч на п'ятницю сталася стрілянина. В результаті одна людина була убита і щонайменше семеро отримали поранення.
Як повідомляється, інцидент стався відразу після півночі в одному з районів Чикаго - Эшберне. Тоді мінімум двоє чоловіків відкрили вогонь у натовпі на 79 вулиці.
За даними правоохоронних органів, 26-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в голову, він помер на місці. Як уточнює газета, всі постраждалі госпіталізовані, двоє з них перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, нещодавно в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.
Крім того, в кінці лютого в американському штаті Канзас стався вибух під час поліцейської перевірки будинку. В результаті вибуху постраждали троє правоохоронців.
Також РБК-Україна писало, що у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронцям, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.