У Чикаго сталася стрілянина, є загиблі

Внаслідок стрілянини двоє людей загинули

В Чикаго (Иллинойс, США) произошла стрельба, в результате которой двое человек погибли, еще один находится в критическом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Star.

Так, во время стрельбы были ранены пять человек.

"Власть утверждает, что два человека погибли, а пять остальных были ранены во время стрельбы возле бара на далекой южной окраине Чикаго", - говорится в сообщении.

Указано, что один из нападавших открыл огонь по толпе из автомобиля Ford, неизвестно, кто-нибудь из его мишеней был участником драки или нападавший стрелял наугад.

Двое мужчин в возрасте 36 и 39 лет скончались после того, как их доставили в медицинский центр Чикагского университета.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Калифорнии задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса.

Начальник полиции сообщила, что арестованного узнали как 47-летнего Реджинальда Уоллеса из Лос-Анджелеса. Она отметила, что его узнали в течение 30 часов после стрельбы и арестовали в Лос-Анджелесе.