ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чикаго пасажири літака влаштували масову бійку

Новость на русском → Чикаго, Вівторок 27 квітня 2021 14:08
У Чикаго пасажири літака влаштували масову бійку Фото: в аеропорту влаштували бійку (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Чикаго (США) пасажири влаштували масову бійку в аеропорту через брак місць у літаку. Є затриманий.

Про це повідомляє CBS Chicago.

Повідомляється, що четверо пасажирів очікували своєї посадки на рейс American Airlines в Чикаго, проте співробітник авіакомпанії повідомив молодим людям, що на борту залишилося три вільних місця, і запропонував їм дочекатися наступного літака або полетіти трьом пасажирам зараз.

Як повідомила пізніше поліція, група з чотирьох осіб з невідомих причин почала бійку з іншими трьома мандрівниками, які в той момент теж були біля стійки виходу на посадку.

Одного чоловіка затримали, троє інших зараз розшукує поліція.

Раніше повідомлялося, що українці 15 і 17 років стали жертвами нападу невідомих в австрійському місті Грац.

Нагадаємо, в лютому в центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на кількох українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події бійка Літак
NEWS
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
DAILY
Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу