У Чикаго пасажири літака влаштували масову бійку

У Чикаго (США) пасажири влаштували масову бійку в аеропорту через брак місць у літаку. Є затриманий.

Повідомляється, що четверо пасажирів очікували своєї посадки на рейс American Airlines в Чикаго, проте співробітник авіакомпанії повідомив молодим людям, що на борту залишилося три вільних місця, і запропонував їм дочекатися наступного літака або полетіти трьом пасажирам зараз.

Went down at gate #D12 / #D14 at the counters for #AA438 bound for #ChicagoOHare.. thanks to the brave man on his way to D1 and tiny woman on her woman on her way to Italy via JFK, jumping in, trying to break up these flights #inspired .. #MIA #MiamiAirport #miami @miamiairports pic.twitter.com/PrbFBsWoyh — Supy (@supytauthong) April 25, 2021

Як повідомила пізніше поліція, група з чотирьох осіб з невідомих причин почала бійку з іншими трьома мандрівниками, які в той момент теж були біля стійки виходу на посадку.

Одного чоловіка затримали, троє інших зараз розшукує поліція.