Останется ли Украина без лекарств от ВИЧ из-за сокращения USAID: ответ министра

Недавно появилась информация, что ряд стран, среди которых и Украина, могут столкнуться с дефицитом или даже исчезновением лекарств для лечения ВИЧ из-за сокращения помощи USAID. А гендиректор ВОЗ отметил, что "срыв программ противодействия ВИЧ может свести на нет 20 лет прогресса".

Но сейчас угрозы исчезновения таких лекарств или угрозы их дефицита для Украины нет. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Остановят ли финансирование лекарств от ВИЧ

Агентство США по международному развитию (USAID) играло важную роль в финансировании программ борьбы с ВИЧ/СПИДом в Украине.

"У нас по программам USAID действительно были закупки лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфекции. Во время военного положения мы обратились к некоторым донорам и спросили, могут ли они покрыть потребность в определенных лекарственных средствах, которые мы покупали из государственного бюджета", – сказал Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, на этот призыв откликнулись USAID и также фонды, которые поставляют вакцины в Украину, и таким образом удалось снизить нагрузку на государственный бюджет.

"Когда прошла информация, что USAID приостанавливает финансирование, мы сказали, что у нас есть критический проект, и спросили, не будет ли остановлено финансирование. Буквально через неделю получили ответ, что по двум наиболее критическим для нас лекарственным средствам финансирование разблокировано", – добавил он.

По другим препаратам в Минздраве ждут ответа еще неделю, но параллельно проработали этот вопрос и с госбюджетом.

"Кризиса нет, препараты в наличии. У нас есть еще неделя времени, и если финансирование будет остановлено полностью, то мы перезакроем его из других источников", – отметил министр.

Как финансируют лечение от ВИЧ в Украине во время войны

Лечение ВИЧ/СПИД в Украине бесплатное даже во время войны. Финансирование лечения во многом зависело от международной помощи, в частности от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Значительную роль в финансировании этих программ также играли PEPFAR (Чрезвычайная инициатива Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИДом), USAID и UNAIDS.

Также во время войны лекарства от ВИЧ закупаются и за счет госбюджета. Но большую часть денег все же покрывают доноры. Например, на 2024-2026 годы Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией выделил более 165 миллионов долларов США безвозвратной финансовой помощи для программ в сфере ВИЧ и туберкулеза в Украине.