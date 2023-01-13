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Появился ли новый штамм COVID-19? Кузин рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

По состоянию на сегодняшний день в Украине не обнаружен новый штамм Omicron XBB.1.5. При этом в стране циркулирует восемь разновидностей коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире телемарафона.

"Преимущественным штаммом, который сейчас циркулирует в Украине, является штамм Omicron. И мы фиксируем его 8 основных разновидностей, в подавляющем большинстве это его подтипы ВА-5 и B11529. Мы также мониторим ситуацию с появлением нового штамма XBB.1.5. По состоянию на сегодня в Украине он еще не обнаружен", - сказал он.

При этом Кузин отметил, что пока нет конкретной информации о новом штамме. Так, проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы узнать, насколько этот вариант более серьезный, чем другие.

По его словам, пока ни по оценкам ВОЗ, ни по оценкам CDC недостаточно информации, чтобы оценить какие-либо изменения относительно тяжести инфекции, связанных с этим подтипом.

РБК-Украина сообщало, что известно о новом штамме Omicron XBB.1.5.

Напомним, новый штамм коронавируса может привести к новой волне заболеваемости, его обнаружили уже в 29 странах на нескольких континентах.

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