Стоит ли инвестировать в недвижимость во время войны и как на ней заработать: советы специалиста

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Почему люди инвестируют в недвижимость даже во время войны

Несмотря на риски, связанные с войной, инвестиции в недвижимость все еще остаются одним из самых привлекательных способов сохранить и приумножить капитал в Украине, убеждена Ольга Данчук. Это обусловлено несколькими факторами:

Стабильность: Недвижимость - это физический актив, который не столько подвергается влиянию инфляции, сколько другие инвестиции.

Недвижимость - это физический актив, который не столько подвергается влиянию инфляции, сколько другие инвестиции. Спрос Спрос на жилье всегда будет, ведь людям нужно место для жизни.

Спрос на жилье всегда будет, ведь людям нужно место для жизни. Отсутствие альтернатив: В Украине мало надежных и доступных инструментов для инвестирования.

"В последнее время наблюдаются положительные сдвиги в сфере инвестиций в недвижимость. Украинцы тщательно выбирают регион, в котором инвестировать, застройщика или девелопера, и учитывают все риски", - отмечает специалист.

Выгодно ли сейчас покупать квартиру, чтобы сдавать ее в аренду?

Приобретение квартиры в целях сдачи в аренду остается одним из самых распространенных способов инвестировать в недвижимость в Украине. Это позволяет получать стабильный пассивный доход, который, по оценкам аналитиков, может достигать 8-9% годовых в течение длительного периода.

Влияние девальвации на рынок аренды. Девальвация гривны привела к удешевлению аренды жилья для тех, кто получает доход в валюте. Это делает аренду доступнее для многих людей, что может стимулировать спрос на арендное жилье.

Ожидание роста цен. На лето 2024 года аналитики прогнозируют рост цен на аренду жилья примерно на 500 грн в каждом сегменте (одно-, двух-, трехкомнатные квартиры).

Фото: Даже во время войны инвестиции в недвижимость являются одним из неплохих способов сохранить капитал (facebook.com/LuckyLand)

Неопределенность в энергетическом секторе. Стоит отметить, что критическая ситуация в энергетической системе Украины может оказывать негативное влияние на рынок аренды, создавая определенную неопределенность.

Стойкий спрос на арендное жилье. Несмотря на негативные факторы, ожидается, что спрос на арендное жилье в безопасных регионах Украины будет оставаться высоким в среднесрочной перспективе. Это обусловлено тем, что людям нужно место для жизни, а из-за сложной экономической ситуации не все имеют возможность приобрести собственное жилье в ближайшее время.

Как правильно инвестировать

Серьезный подход к инвестированию – залог успеха. Стоит учитывать несколько факторов.

Выбор безопасного региона: В первую очередь важно выбирать регионы, удаленные от зоны боевых действий и относительно стабильной экономической ситуации.

Надежный застройщик: Тщательно изучите репутацию и опыт работы застройщика, проверьте наличие всех необходимых документов и разрешений.

Обоснованный расчет: Проанализируйте возможный доход от аренды с учетом спроса на подобные квартиры в вашем регионе.

Оценка рисков: Учтите все возможные риски, связанные с инвестированием в недвижимость во время войны, такие как изменения в законодательстве, ухудшение экономической ситуации и так далее.

Консультации со специалистами: Обратитесь за помощью к опытным экспертам по недвижимости, которые помогут вам принять правильное решение.

При выборе девелопера и ЖК, в который вы планируете инвестировать, следует обратить внимание на следующие критерии:

Правильная схема продажи квартир. 15 августа 2022 года был принят Закон Украины "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут сооружены в будущем". Фактически действовать он начал с 10 октября 2022 года.

Прежде всего, закон пытается окончательно решить проблему "двойных продаж" квартир во время нового строительства и сделать рынок инвестирования более прозрачным. Для решения указанных вопросов закон вводит понятие специальное имущественное право на объекты недвижимости и предусматривает соответствующие процедуры его регистрации.

"То есть специальные имущественные права по каждой будущей квартире должны быть зарегистрированы в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. В свою очередь, такая регистрация будет возможна только при наличии всех необходимых разрешительных документов. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день далеко не все застройщики перешли на работу по новому закону и злоупотребляют старыми "схемами". Тем не менее, есть и положительные кейсы", - объясняет специалист.

Фото: Чтобы получить доход от инвестирования в недвижимость, нужно сначала просчитать все риски (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

Опыт работы на рынке. Здесь следует изучить данные о количестве объектов, введенных в эксплуатацию, собрать информацию о недостройках, если таковая имеется.

Репутация. Выбор застройщика производится с учетом мнения других покупателей. Поэтому можно почитать отзывы о компании на профильных сайтах, форумах, изучить списки проблемных строителей, которые легко найти в интернете.

Наличие разрешительной документации. Чтобы убедиться в законности деятельности, проверьте наличие полного пакета разрешительной документации, она должна быть доступом любому потенциальному покупателю.

"Решая, как правильно выбрать застройщика, покупатель, прежде всего, должен убедиться в наличии учредительных документов, свидетельства о регистрации, финансовой отчетности, свидетельства о праве собственности на участок, где осуществляется строительство", - говорит собеседница.

Участие в судах. Если застройщик является фигурантом активных судебных дел, то не следует выбирать его недвижимость. Найти эту информацию прямо в интернете, в том числе на официальных государственных ресурсах.

"Подводные камни" в таком способе инвестиций

С началом полномасштабного вторжения России в Украину жизнь каждого из нас стала неопределенной.

"Вопрос о том, стоит ли покупать недвижимость в воюющей стране, не имеет однозначного ответа. История знает немало примеров стран, которые, подобно Украине, пережили войны, но впоследствии стали успешными с динамично развитыми экономиками и значительным ростом цен на недвижимость. Ярким примером служит Германия после второй мировой войны", - гооврит Ольга Данчук.

Она также отмечает, что вероятное вступление Украины в ЕС несомненно сделает нашу страну еще более привлекательной для инвестиций. Таким образом, инвестирование в недвижимость даже во времена неопределенности может стать выгодным решением.

Другим глобальным "подводным камнем" являются риски, связанные с выбором объекта инвестирования, его девелопера и затраты на ремонт жилья.

Что влияет на заработок от объекта недвижимости

При рассмотрении недвижимости как источника стабильного дохода важно четко определить ключевые факторы, влияющие на формирование схемы заработка и подготовку жилья к сдаче в аренду.

1. Сегмент аренды:

Долгосрочная аренда предусматривает стабильный доход в течение длительного периода, но требует значительных инвестиций в ремонт и меблировку.

предусматривает стабильный доход в течение длительного периода, но требует значительных инвестиций в ремонт и меблировку. Аренда посуточно может приносить большую прибыль, но требует постоянного контроля и больших усилий по управлению.

Фото: На доходность от инвестиций в недвижимость влияет ряд факторов (facebook.com/LyckyLand)

2. Класс недвижимости:

Эконом-класс: доступные цены на аренду, более широкий круг потенциальных арендаторов, но более низкий уровень дохода.

доступные цены на аренду, более широкий круг потенциальных арендаторов, но более низкий уровень дохода. Высший класс: более высокие цены на аренду, меньшее количество потенциальных арендаторов, но вероятность более высокого дохода.

3. Целевая аудитория:

Туристы: нуждаются в краткосрочном проживании, удобном расположении, могут ценить дополнительные услуги.

нуждаются в краткосрочном проживании, удобном расположении, могут ценить дополнительные услуги. Жители-одиночки: ищут компактное, но комфортное жилье в удобном районе.

ищут компактное, но комфортное жилье в удобном районе. Семейные пары: требуют больше пространства, наличия мебели и бытовой техники, могут ценить близость к школам, детским площадкам и так далее.

требуют больше пространства, наличия мебели и бытовой техники, могут ценить близость к школам, детским площадкам и так далее. Семьи с детьми: требуют еще больше пространства, безопасного района, наличия детской площадки, удобного транспортного сообщения.

4. Ремонт:

Посуточная аренда: качественный ремонт, современная мебель и сантехника оказывают существенное влияние на привлекательность жилья для арендаторов и, соответственно, на уровень дохода.

качественный ремонт, современная мебель и сантехника оказывают существенное влияние на привлекательность жилья для арендаторов и, соответственно, на уровень дохода. Долгосрочная аренда: практический ремонт с акцентом на простоту и возможность быстрого устранения недостатков.

5. Мебель и бытовая техника:

Наличие необходимой мебели и бытовой техники является ключевым фактором любого типа аренды, ведь значительно расширяет круг потенциальных арендаторов.

Важно: Тщательный анализ этих факторов и понимание потребностей целевой аудитории помогут вам правильно подготовить жилье к сдаче в аренду, максимизировать ваш доход и минимизировать риски.