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Повлияет ли смерть Путина на скорое завершение войны в Украине: мнения экспертов

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Дмитрий Браславский

Смерть российского диктатора Владимира Путина вряд ли сразу повлияет на фронт и скорее всего не приведет к быстрому завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко и заявление бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева.

Кто возглавит РФ в случае смерти Путина

Британское издание The Independent, реагируя на слухи об остановке сердца у Путина, называет пятерых возможных преемников. И подчеркивает, что члены семьи не претендуют на его замену.

Так что в случае смерти или внезапной отставки у Совета Федерации будет 14 дней, чтобы объявить досрочные президентские выборы. Временным и.о. президента России на этот период станет премьер Михаил Мишустин.

Смерть Путина вряд ли сразу повлияет на фронт в Украине

По его Коваленко, в любом случае после смерти Путина будет период внутренней конфронтации. Которая вряд ли сразу повлияет на фронт и не стоит надеяться на скорое завершение войны и вывод российских войск с территории Украины, возвращение Крыма и тому подобное.

"Почти все российское общество зомбировано, оно ждет "денацификации Украины" уже второй год, а ее все никак нет. Под каким соусом подать вывод войск? Якобы добились поставленных задач? Нет, им нужно будет уходить из Донецкой, Луганской областей и Крыма, потому что мы не остановимся, если увидим, что они отступают. И они это очень хорошо понимают", - считает эксперт.

При новой власти некоторое время интенсивные бои будут продолжаться, но в перспективе не исключено, что она попытается выходить на какие-то соглашения.

"Потому что Путин всех завел в тупик, а они хотят из него выйти. Им не нужна бесконечная война, они будут выходить на связь, пытаться договориться о каких-то уступках. И в этот период мы должны быть максимально жесткими - только границы 1991 года. Уже после выхода на них можно говорить о частичном снятии санкций и других моментах", - добавил он.

В РФ многие захотят воевать до "победного финала"

Владислав Селезнев тоже предостерегает украинцев от больших надежд, связанных со смертью Путина в будущем.

По его словам, решение вторгнуться в Украину тот принимал не лично, и на том самом заседании Совбеза РФ в феврале 2022-го замазал все ближайшее окружение. В котором остается немало тех, кто будет продвигать тезис "войны до победного финала".

Детальнее о том, кто качает конспирологическую тему смерти Путина, с какой целью, - в материале РБК-Украина.

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