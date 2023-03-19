Используют ли вертолеты Super Puma после трагедии в Броварах: ответ главы ГСЧС

"Авиация ГСЧС задействуется в составе Сил безопасности и обороны на сегодняшний день", - сказал Крук в ответ на вопрос, продолжают ли спасатели использовать вертолеты Super Puma после трагедии в Броварах.

Он добавил, что в первые дни полномасштабной войны ГСЧС эвакуировала всю авиацию и сейчас использует ее в координации с полицией и военными.

В то же время Крук отказался комментировать расследование по авиакатастрофе. Он объяснил, что этот вопрос не в компетенции Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

СБУ рассматривает три версии причин авиакатастрофы: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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