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Используют ли вертолеты Super Puma после трагедии в Броварах: ответ главы ГСЧС

Фото: глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Спасатели продолжают использовать авиацию после трагедии в Броварах с вертолетом ГСЧС Super Puma, в результате которой погибло руководство Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука в эфире телемарафона.

"Авиация ГСЧС задействуется в составе Сил безопасности и обороны на сегодняшний день", - сказал Крук в ответ на вопрос, продолжают ли спасатели использовать вертолеты Super Puma после трагедии в Броварах.

Он добавил, что в первые дни полномасштабной войны ГСЧС эвакуировала всю авиацию и сейчас использует ее в координации с полицией и военными.

В то же время Крук отказался комментировать расследование по авиакатастрофе. Он объяснил, что этот вопрос не в компетенции Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

СБУ рассматривает три версии причин авиакатастрофы: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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