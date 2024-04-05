Всем ли ограниченно пригодным необходима повторная ВВК: ответ Полтавского ТЦК

Ограниченно пригодным военнообязанным не нужна повторная военно-врачебная комиссия (ВВК). Достаточно пройти ее один раз в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Полтавского областного территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

Полтавский ТЦК напоминает о том, что вчера, 3 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Большинство граждан решили, что ограниченно пригодным к военной службе необходимо повторно пройти ВВК, впрочем, это не так. Изменения касаются:

допризывников;

военнослужащих.

Военнообязанных граждан это не коснулось.

"Кроме того, закон вступает в силу только через месяц, а нормативно-правовые акты, необходимые для реализации этого Закона, будут изменены еще через три месяца", - добавляет ТЦК.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию, и военное положение уже продлевали несколько раз, в последнее время на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Ожидается, что Верховная рада будет голосовать за обновленный законопроект о мобилизации уже на ближайшем заседании.

Недавно Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. Также глава государства подписал закон о запуске электронного кабинета военнообязанного, который позволит упростить бюрократические вопросы.