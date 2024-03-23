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Стал ли COVID сезонным, как грипп: ответ главного санврача

Фото: главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Наталия Гурковская

Коронавирус в Украине приобрел сезонный характер, как и грипп. При этом, эпидемиологи, обычно, фиксируют две волны заболеваемости COVID-19 в стране за год.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал врач-эпидемиолог, специалист в области общественного здоровья и главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Должны констатировать, что это уже абсолютно рутинное заболевание. Как высказываются представители Всемирной организации здравоохранения, это стало постоянной угрозой и постоянной проблемой системы здравоохранения. Да, "ковид" сейчас имеет признаки сезонности, как грипп", - россказал он.

Как отметил санврач, коронавирус сейчас четко попадает в основные сезонные пике: начинается больше случаев осенью, с сентября и октября по ноябрь-декабрь. Заболеваемость продолжается в январе, феврале, марте и частично апреле. Также это время, когда увеличивается заболеваемость гриппом.

Начиная с мая мы будем наблюдать вторую небольшую волну. Она всегда меньше, чем первая. Сейчас видим что "ковид" в среднем составляет 1% от общего количества все острых респираторных вирусных инфекций по заболеваемости по состоянию на первую неделю марта.

Коронавирус в Украине

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона рассказывал, что по данным на конец января 2024 года в Украине зафиксировали 17 штаммов коронавируса, в том числе и новый штамм - "Дженни".

Напомним, в конце декабря 2023 года уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19. В частности, в КГГА порекомендовали киевлянам вернуться к ношению масок.

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