Стал ли COVID сезонным, как грипп: ответ главного санврача

Должны констатировать, что это уже абсолютно рутинное заболевание. Как высказываются представители Всемирной организации здравоохранения, это стало постоянной угрозой и постоянной проблемой системы здравоохранения. Да, "ковид" сейчас имеет признаки сезонности, как грипп", - россказал он.

Как отметил санврач, коронавирус сейчас четко попадает в основные сезонные пике: начинается больше случаев осенью, с сентября и октября по ноябрь-декабрь. Заболеваемость продолжается в январе, феврале, марте и частично апреле. Также это время, когда увеличивается заболеваемость гриппом.

Начиная с мая мы будем наблюдать вторую небольшую волну. Она всегда меньше, чем первая. Сейчас видим что "ковид" в среднем составляет 1% от общего количества все острых респираторных вирусных инфекций по заболеваемости по состоянию на первую неделю марта.