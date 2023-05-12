RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Станет ли вакцинация от COVID-19 в Украине обязательной: ответ эксперта

Фото: станет ли вакцинация от COVID-19 в Украине обязательной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Внесение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок пока не рассматривается ни в Украине, ни на международном уровне.

Об этом РБК-Украина рассказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в материале "Конец пандемии COVID-19? Когда в Украине отменят карантин и что будет с вакцинацией".

Как пояснил Лапий, "Омикрон" имеет меньшую летальность, чем его предшественник, а симптомы заболевания похожи на грипп. Эпидемиологи считают, что в будущем штамм может стать сезонным, в связи с чем иммунизация от коронавируса может быть ежегодной.

В то же время внесение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок пока не рассматривается.

"В Украине на сегодняшний день есть программа по иммунопрофилактике, утвержденная правительством, где есть календарь прививок. И пока у нас нет движений для того, чтобы изменить источники финансирования или поступления вакцины против COVID-19, поэтому мы не вносим ее в календарь, и не делаем ее обязательной. При этом вакцина в стране доступна без всяких ограничений", - пояснил эксперт.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр здравоохранения Олег Ляшко недавно анонсировал отмену карантина в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVIDВакцина от коронавируса