Действительно ли есть вчерашний рис - смертельно опасно?

В соцсетях снова распространяется предостережение: оставленный в холодильнике рис - это как "бомба замедленного действия". Мол, съешь - и непременно отравишься. Но стоит ли паниковать и выбрасывать остатки пищи?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина со ссылкой на Lifehacker .

Опасно ли есть остатки риса из холодильника?

Распространенное мнение о том, что вчерашний рис является ядовитым - преувеличение. Как и любые другие остатки пищи, рис может стать причиной пищевого отравления, если его неправильно хранить или разогревать. Однако сам по себе рис не является более опасным, чем, скажем, картофель, макароны или мясо.

Основным "виновником" возможных проблем является бактерия Bacillus cereus. Она встречается не только в рисе, но и в бобовых, сыре, мясе, овощах, пасте. Ее споры могут выживать после термической обработки и размножаться, если блюдо длительное время находится при комнатной температуре.

Сколько можно хранить рис в холодильнике?

Чтобы избежать рисков, важно придерживаться стандартных правил безопасности пищевых продуктов.

После приготовления рис не следует оставлять при комнатной температуре дольше двух часов.

После этого времени его необходимо плотно завернуть или переложить в контейнер с крышкой и поставить в холодильник. Там он может безопасно храниться до пяти дней.

Более того, рис можно заморозить на срок до трех месяцев, что является отличным лайфхаком для тех, кто любит иметь под рукой быстрый перекус "на случай чего-то".

Как правильно разогревать вчерашний рис?

Перед употреблением любой рис нужно тщательно разогреть, чтобы температура в середине блюда достигла не менее 60°C. Это "выводит" блюдо из так называемой "опасной зоны", где активно размножаются бактерии.

Простой способ - положить порцию риса в миску, добавить ложку воды, накрыть крышкой и разогреть в микроволновке 1-2 минуты (дольше, если риса много). После этого рис будет рыхлым, свежим и безопасным для употребления.

Готовый рис должен быть горячим и парить. Можно также воспользоваться сковородой, пароваркой или, например, добавить его в суп.

Придерживаясь этих простых правил, вы можете смело наслаждаться вчерашним рисом, не боясь за свое здоровье. Не стоит выбрасывать полезные остатки, ведь из теплого риса можно приготовить множество блюд: от теплых салатов до сливочных ризотто и разнообразных блюд с бобами.