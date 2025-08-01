Действительно ли протеиновые коктейли помогают быстро похудеть: вся правда

Насколько полезны протеиновые коктейли

Протеиновые коктейли могут быть отличным инструментом, который поможет удовлетворить потребности в питательных веществах. Белок играет ключевую роль в поддержании мышечной массы, помогая дольше чувствовать сытость и поддерживая контроль веса.

Исследования показывают, что белок способствует насыщению и ощущению сытости после еды. А для тех, кто стремится похудеть или поддерживать вес, употребление достаточного количества белка может уменьшить содержание жира, сохраняя при этом мышцы.

Белок хорошо насыщает, снижает аппетит и помогает сохранить мышцы при дефиците калорий. Некоторые используют коктейли как замену одному из приемов пищи.

Помогают ли протеиновые коктейли похудеть

Увеличение потребления белка может помочь уменьшить повторный набор веса со временем. Замена одного приема пищи в день протеиновым коктейлем также может помочь снизить потребление калорий, но этот подход может быть неустойчивым в долгосрочной перспективе.

После того, как вы вернетесь к полноценному питанию, вес может снова нарасти, если другие привычки образа жизни, такие как употребление слишком большого количества перекусов, не изменились.

Стоит использовать протеиновые коктейли как добавку, а не как замену еды.

Когда следует пить протеиновые коктейли

После тренировки

Самый распространенный вариант - сразу или в течение 30-60 мин после тренировки (силовой или интенсивной). Это помогает мышцам быстрее восстанавливаться и стимулирует рост мышечной массы. Удобно добавить немного углеводов (например, банан или мед) для лучшего усвоения.

Перед сном

Иногда люди пьют казеиновый белок, который усваивается медленно, чтобы поддержать мышцы во время сна. Актуально для тех, кто активно тренируется и набирает массу.

Утром

Если вы не любите завтракать или нет аппетита - протеин с овсянкой или фруктами станет легким, но питательным стартом дня.

Важно знать, что избыток белка не даст "больше мышц", но может нагрузить почки или вызвать проблемы с пищеварением.

Кому нельзя пить

Категорически стоит избегать коктейлей таким людям:

людям с хроническими заболеваниями почек или печени - большая нагрузка белком может ухудшить состояние, так как эти органы отвечают за обработку белка и выведение продуктов его распада

тем, у кого есть аллергия или непереносимость компонентов коктейля

детям и подросткам без рекомендации врача - им лучше получать белок из натуральной пищи, так как потребности и обмен веществ другие

людям с проблемами пищеварения или синдромом чрезмерного бактериального роста - некоторые протеиновые коктейли могут вызвать вздутие, дискомфорт

Как приготовить

Самый простой способ приготовить протеиновый коктейль - это просто размешать порошок в стакане воды, молока или сока. Для лучшего смешивания можно использовать шейкер.

Смузи - еще один популярный способ использования протеинового порошка, который может превратить даже менее вкусные напитки во вкусные и сытные. Вы можете добавить ложку протеинового порошка практически к любому рецепту смузи.