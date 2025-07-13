Делала ли "пластику" Скарлетт Йоханссон? Экспертное мнение пластического хирурга

Делала ли "пластику" Скарлетт Йоханссон

Во время многочисленных интервью, Йоханссон неоднократно отмечала, что отдает предпочтение здоровому образу жизни, уходу и работе над собой.

Уверенно говорила об особенностях возрастных изменений и последствиях работы профессиональных гримеров.

Впрочем, мнения специалистов остаются противоречивыми. В частности, Дмитрий Слоссер обращает внимание на определенные нюансы.

"На самом деле, что-то она, возможно, делала. Учитывая ее форму лица, трудно себе представить, что средняя часть лица без скулы с возрастом бы набрала объем", - говорит хирург.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

При этом врач сразу уточняет, что речь скорее о популярных инъекционных методиках, чем о хирургических операциях.

"Я думаю, что она, как минимум, пользуется услугами косметолога, именно инъекционной терапии. Мало кто сейчас не применяет такие методы", - отмечает эксперт.

При этом он подчеркивает, что хирургических вмешательств на лице актрисы не видно.

"Если сравнить фото девушки в детстве и сегодня, то она почти не изменилась. На некоторых фото просто неудачно падает свет и возникает впечатление определенных изменений", - считает Дмитрий.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

По его мнению, Скарлетт остается одной из немногих актрис, которая действительно может говорить, что не делала хирургических вмешательств.

"Посмотрите на ее улыбку - она вообще не изменилась, губы не изменились. Возможно, на некоторых фотографиях есть избыток объема в скулах, но трудно сказать, что там что-то введено", - объясняет пластический хирург.

Отдельно он обращает внимание на сохраненную форму подбородка.

"Форма подбородка тоже осталась той же. Чтобы ни говорили другие пластические хирурги, я не думаю, что она выполняла какие-то пластические операции", - говорит Слоссер.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Так или иначе, сама знаменитость продолжает игнорировать предположения, оставаясь одной из самых влиятельных икон стиля современности.

Возможно, именно благодаря этой загадочности интерес к ней не угасает уже десятилетиями.