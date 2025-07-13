Делала ли "пластику" Скарлетт Йоханссон? Экспертное мнение пластического хирурга

Скарлетт Йоханссон уже много лет считают одной из самых красивых актрис Голливуда и одновременно ее внешность постоянно становится объектом для слухов. Поклонники и западные медиа не раз замечали, что лицо и фигура актрисы с годами менялись.
Делала ли актриса пластические операции или это действительно дело генетики? В эксклюзивном комментарии для РБК-Украина известный пластический хирург Дмитрий Слоссер поделился своими мыслями относительно возможных изменений.
Во время многочисленных интервью, Йоханссон неоднократно отмечала, что отдает предпочтение здоровому образу жизни, уходу и работе над собой.
Уверенно говорила об особенностях возрастных изменений и последствиях работы профессиональных гримеров.
Впрочем, мнения специалистов остаются противоречивыми. В частности, Дмитрий Слоссер обращает внимание на определенные нюансы.
"На самом деле, что-то она, возможно, делала. Учитывая ее форму лица, трудно себе представить, что средняя часть лица без скулы с возрастом бы набрала объем", - говорит хирург.
При этом врач сразу уточняет, что речь скорее о популярных инъекционных методиках, чем о хирургических операциях.
"Я думаю, что она, как минимум, пользуется услугами косметолога, именно инъекционной терапии. Мало кто сейчас не применяет такие методы", - отмечает эксперт.
При этом он подчеркивает, что хирургических вмешательств на лице актрисы не видно.
"Если сравнить фото девушки в детстве и сегодня, то она почти не изменилась. На некоторых фото просто неудачно падает свет и возникает впечатление определенных изменений", - считает Дмитрий.
По его мнению, Скарлетт остается одной из немногих актрис, которая действительно может говорить, что не делала хирургических вмешательств.
"Посмотрите на ее улыбку - она вообще не изменилась, губы не изменились. Возможно, на некоторых фотографиях есть избыток объема в скулах, но трудно сказать, что там что-то введено", - объясняет пластический хирург.
Отдельно он обращает внимание на сохраненную форму подбородка.
"Форма подбородка тоже осталась той же. Чтобы ни говорили другие пластические хирурги, я не думаю, что она выполняла какие-то пластические операции", - говорит Слоссер.
Так или иначе, сама знаменитость продолжает игнорировать предположения, оставаясь одной из самых влиятельных икон стиля современности.
Возможно, именно благодаря этой загадочности интерес к ней не угасает уже десятилетиями.
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