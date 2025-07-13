Делала ли "пластику" Скарлетт Йоханссон? Экспертное мнение пластического хирурга

Скарлетт Йоханссон уже много лет считают одной из самых красивых актрис Голливуда и одновременно ее внешность постоянно становится объектом для слухов. Поклонники и западные медиа не раз замечали, что лицо и фигура актрисы с годами менялись.

Делала ли актриса пластические операции или это действительно дело генетики? В эксклюзивном комментарии для РБК-Украина известный пластический хирург Дмитрий Слоссер поделился своими мыслями относительно возможных изменений.

Делала ли "пластику" Скарлетт Йоханссон

Во время многочисленных интервью, Йоханссон неоднократно отмечала, что отдает предпочтение здоровому образу жизни, уходу и работе над собой.

Уверенно говорила об особенностях возрастных изменений и последствиях работы профессиональных гримеров.

Впрочем, мнения специалистов остаются противоречивыми. В частности, Дмитрий Слоссер обращает внимание на определенные нюансы.

"На самом деле, что-то она, возможно, делала. Учитывая ее форму лица, трудно себе представить, что средняя часть лица без скулы с возрастом бы набрала объем", - говорит хирург.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

При этом врач сразу уточняет, что речь скорее о популярных инъекционных методиках, чем о хирургических операциях.

"Я думаю, что она, как минимум, пользуется услугами косметолога, именно инъекционной терапии. Мало кто сейчас не применяет такие методы", - отмечает эксперт.

При этом он подчеркивает, что хирургических вмешательств на лице актрисы не видно.

"Если сравнить фото девушки в детстве и сегодня, то она почти не изменилась. На некоторых фото просто неудачно падает свет и возникает впечатление определенных изменений", - считает Дмитрий.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

По его мнению, Скарлетт остается одной из немногих актрис, которая действительно может говорить, что не делала хирургических вмешательств.

"Посмотрите на ее улыбку - она вообще не изменилась, губы не изменились. Возможно, на некоторых фотографиях есть избыток объема в скулах, но трудно сказать, что там что-то введено", - объясняет пластический хирург.

Отдельно он обращает внимание на сохраненную форму подбородка.

"Форма подбородка тоже осталась той же. Чтобы ни говорили другие пластические хирурги, я не думаю, что она выполняла какие-то пластические операции", - говорит Слоссер.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Так или иначе, сама знаменитость продолжает игнорировать предположения, оставаясь одной из самых влиятельных икон стиля современности.

Возможно, именно благодаря этой загадочности интерес к ней не угасает уже десятилетиями.