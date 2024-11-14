Могут ли мобилизовать людей с ВИЧ и туберкулезом: объяснение Минобороны

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что людей с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать. Однако пригодность к военной службе зависит от стадии заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Лазуткина в эфире общеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".
Представитель Министерства обороны рассказал, что в вопросе мобилизации "нужно отталкиваться от того, что основным критерием пригодности к военной службе является функциональность человека, которая определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами".
"Это означает, что каждый случай оценивается отдельно. Вы сказали о ВИЧ. К примеру, для людей с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи", - объяснил он.
Лазуткин уточнил, что "пригодность к военной службе для людей с ВИЧ зависит от стадии болезни".
"Бессимптомное носительство или стабильное состояние - это одно. Такие люди пригодны к службе. Иммунная субкомпенсация - это уже другая история", - подчеркнул он.
Представитель МОУ отметил, что "такие люди пригодны к службе в тыловых частях только - где нет необходимости выполнять боевые задания и нагрузка другая".
"Иммунная декомпенсация - это третья история. Такие люди непригодны к военной службе и подлежат исключению из учета", - пояснил спикер.
По словам Лазуткина, для лиц с туберкулезом "также предусмотрены четкие критерии".
"Например, активный туберкулез с выделениями или наличием распада легочной ткани - это точно автоматически делает человека непригодным к службе", - отметил он.
В заключение спикер напомнил: "Если в армию мобилизуют людей, которые не должны быть призваны из-за состояния здоровья, это является нарушением приказа 402 Минобороны".
"В приказе все прописано. Ответственность за такие случаи лежит на врачах военно-врачебной комиссии (ВВК)", - подытожил Лазуткин.
Напомним, 12 ноября народный депутат Александр Федиенко (член депутатской фракции политической партии "Слуга народа") сообщил в своем Telegram-канале о "болезненном вопросе".
"Это приказ 402 МО, который был принят вместе с Минздравом. Я не знаю внешние факторы, по которым принимали это решение. Потому что уже тогда, сразу, руководители ТЦК говорили, что это - полная глупость", - рассказал он.
Нардеп объяснил, что речь идет, среди прочего, о мобилизации людей с ВИЧ или же с открытой формой туберкулеза.
"Недавно мобилизовали человека, который не слышит, и человека, где в заключении ВВК написано, "умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга" и т.д.", - поделился парламентарий.
В заключение он выразил надежду, что представители МОУ и Минздрава "уделят внимание этому приказу 402".
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