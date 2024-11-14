Могут ли мобилизовать людей с ВИЧ и туберкулезом: объяснение Минобороны

Что именно рассказал спикер Минобороны

Представитель Министерства обороны рассказал, что в вопросе мобилизации "нужно отталкиваться от того, что основным критерием пригодности к военной службе является функциональность человека, которая определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами".

"Это означает, что каждый случай оценивается отдельно. Вы сказали о ВИЧ. К примеру, для людей с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи", - объяснил он.

Лазуткин уточнил, что "пригодность к военной службе для людей с ВИЧ зависит от стадии болезни".

"Бессимптомное носительство или стабильное состояние - это одно. Такие люди пригодны к службе. Иммунная субкомпенсация - это уже другая история", - подчеркнул он.

Представитель МОУ отметил, что "такие люди пригодны к службе в тыловых частях только - где нет необходимости выполнять боевые задания и нагрузка другая".

"Иммунная декомпенсация - это третья история. Такие люди непригодны к военной службе и подлежат исключению из учета", - пояснил спикер.

По словам Лазуткина, для лиц с туберкулезом "также предусмотрены четкие критерии".

"Например, активный туберкулез с выделениями или наличием распада легочной ткани - это точно автоматически делает человека непригодным к службе", - отметил он.

В заключение спикер напомнил: "Если в армию мобилизуют людей, которые не должны быть призваны из-за состояния здоровья, это является нарушением приказа 402 Минобороны".

"В приказе все прописано. Ответственность за такие случаи лежит на врачах военно-врачебной комиссии (ВВК)", - подытожил Лазуткин.