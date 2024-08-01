Можно ли заподозрить рак по общему анализу крови: объяснение онколога

По каким показателям в общем анализе крови можно заподозрить онкологию

Онкологических заболеваний много и для большинства из них изменения в анализе крови не характерны, обращает внимание врач.

"Но, например, при раке правой половины толстой кишки встречается токсикоанемическая форма, когда снижается гемоглобин и это фактически единственная жалоба у пациента. При этом явной крови в каловых массах обычно нет", - объясняет Дмитрий Шамрай.

Он отмечает, что анемия (снижение гемоглобина) может быть при других видах рака желудочно-кишечного тракта или матки, когда бывают место кровотечения.

"Ни один симптом не специфичен и не позволяет заподозрить рак на ранних стадиях. Именно поэтому внедрены в практику скрининговые обследования. Для женщин маммография, осмотр гинеколога и мазок, колоноскопия. Для мужчин - осмотр уролога, колоноскопия", - обращает внимание онколог.

Колоноскопию следует начинать с 45 лет.

Фото: Для ранней диагностики рака действуют программы скриниговых исследований (freepik.com)

Может ли субфебрильная температура быть признаком рака

Субфебрильная температура (37-38 °C) может быть при хронических инфекционных или воспалительных процессах, говорит Дмитрий Шамрай.

"Ярким примером является туберкулез. Что касается онкологических заболеваний, то температура поднимается при их осложнениях – формирование абсцессов, распад опухоли.

Медик отмечает: повышенная температура тела может быть при любых хронических воспалительных заболеваниях.

"Если говорить об онкологических заболеваниях, то чаще субфебрильную температуру дают лейкозы и лимфомы", - отмечает он.