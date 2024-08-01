Можно ли заподозрить рак по общему анализу крови: объяснение онколога

Раннее выявление онкологии во многих случаях является залогом успешного лечения. Однако большинство людей не знают, на какие показатели обращать внимание.

Можно ли заподозрить рак по общему анализу крови или повышенной температуре, в комментарии РБК-Украина объяснил хирург-онколог Дмитрий Шамрай .

По каким показателям в общем анализе крови можно заподозрить онкологию

Онкологических заболеваний много и для большинства из них изменения в анализе крови не характерны, обращает внимание врач.

"Но, например, при раке правой половины толстой кишки встречается токсикоанемическая форма, когда снижается гемоглобин и это фактически единственная жалоба у пациента. При этом явной крови в каловых массах обычно нет", - объясняет Дмитрий Шамрай.

Он отмечает, что анемия (снижение гемоглобина) может быть при других видах рака желудочно-кишечного тракта или матки, когда бывают место кровотечения.

"Ни один симптом не специфичен и не позволяет заподозрить рак на ранних стадиях. Именно поэтому внедрены в практику скрининговые обследования. Для женщин маммография, осмотр гинеколога и мазок, колоноскопия. Для мужчин - осмотр уролога, колоноскопия", - обращает внимание онколог.

Колоноскопию следует начинать с 45 лет.

Фото: Для ранней диагностики рака действуют программы скриниговых исследований (freepik.com)

Может ли субфебрильная температура быть признаком рака

Субфебрильная температура (37-38 °C) может быть при хронических инфекционных или воспалительных процессах, говорит Дмитрий Шамрай.

"Ярким примером является туберкулез. Что касается онкологических заболеваний, то температура поднимается при их осложнениях – формирование абсцессов, распад опухоли.

Медик отмечает: повышенная температура тела может быть при любых хронических воспалительных заболеваниях.

"Если говорить об онкологических заболеваниях, то чаще субфебрильную температуру дают лейкозы и лимфомы", - отмечает он.